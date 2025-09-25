Arth Maël Klap de fin de saison Rue de la fontaine Josselin

Arth Maël Klap de fin de saison

Rue de la fontaine Bois d’Amour Josselin Morbihan

L’occasion de fêter l’été qui arrive, la fin de la saison ou encore l’approche de la saison Arth Maël en balade ! Venez vivre de beaux moments artistiques

– La Renverse (art du cirque, poésie) par le Duo Glaz de la Compagnie Kontilli.

Le public navigue entre une circassienne et une interprète au texte délicat et imagé. Avec les courants de la marée sans cesse évoquée, la sororité, l’indépendance, le désir et le vent sont autant de tableaux traversés. Le chant et la langue bretonne se glissent dans les échanges, au gré des acrobaties et de la poésie.

– Royal Sapiens (musique) par la Fanfare Kafi.

Sapés comme des rois, hauts en couleurs, vêtus de lumière, de velours, de plumes et de fourrures, ces musiciens captivent autant vos yeux que vos oreilles. La fanfare KAFI revisite le concept des sapeurs congolais , lui insuffle sa french touch et vous offre Royal sapiens une musique épicée pour un show brillant et festif !

La musique insolite portée par la généreuse énergie de ses acteurs, vous sert un cocktail tonique d’où s’échappent des compositions originales et des reprises inédites.

– Restitution du projet Orchestre à l’École du Collège Sacré-Cœur et des Élèves de l’École de musique communautaire.

Des spectacles gratuits et tout public, dans la Bois d’Amour (repli Salle l’Écusson en cas de pluie). Dès 18h30. Apportez votre pique-nique ! .

