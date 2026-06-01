Josselin

Fête de la musique de Josselin

Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

À Josselin, la Fête de la Musique met les talents locaux à l’honneur ! Dans une ambiance conviviale et familiale, profitez d’une programmation éclectique mêlant chanson, rock, jazz, musiques traditionnelles et bien d’autres surprises musicales

Place Duchesse Anne

– 11h00 Les 4 amis de l’accordéon

– 11h45 Eveil à la Musique Les Potes au Folk Atelier Bal Folk

– 12h30 Les Rochers Bretons (musiques traditionnelles)

Place 18 juin 1944 PEM Saint-Jacques scène organisée en partenariat avec l’association Coeur d’aînés

– 14h15 Youenn version groupe

– 15h45 Forum-Créa’son Atelier Musiques actuelles

– 16h45 Eveil à la musique Atelier Musique des Balkans

– 17h45 Electro First Slam

Place Notre-Dame

– 15h00 Harmonie Saint-Marc

– 16h30 Philomèle Famille En’chantée et technique vocale

– 16h45 Musigallèse Accordéon diatonique

– 17h45 Youenn en duo

– 19h00 Cinco P.

Place Saint-Nicolas

– 15h00 Harzus Musique métal

– 15h45 Beurbis Gallèses Musique de Bretagne

– 17h00 Eveil à la musique Atelier Musiques actuelles

– 18h00 Harzus Musique métal

Place de la Congrégation

– 16h00 Les Voix de l’Oust

– 17h15 Philomèle Pat’Plo et A travers Chants

– 18h15 Coeur de femmes -Ensemble vocal féminin de l’école de musique de Ploërmel Communauté

Place de la Libération scène organisée par le bar Le Alzey

– 15h00 Working Class Trio (swing, jazz et blues)

– 17h00 FullFion (reprises rock)

– 19h00 Les Canadiennes (sensitive rock)

Ambiance garantie dans tout le centre ville ! Dès 11h. .

Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique de Josselin Josselin a été mis à jour le 2026-06-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande