Fête de la musique de Josselin Josselin
Fête de la musique de Josselin Josselin dimanche 21 juin 2026.
Josselin
Fête de la musique de Josselin
Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
À Josselin, la Fête de la Musique met les talents locaux à l’honneur ! Dans une ambiance conviviale et familiale, profitez d’une programmation éclectique mêlant chanson, rock, jazz, musiques traditionnelles et bien d’autres surprises musicales
Place Duchesse Anne
– 11h00 Les 4 amis de l’accordéon
– 11h45 Eveil à la Musique Les Potes au Folk Atelier Bal Folk
– 12h30 Les Rochers Bretons (musiques traditionnelles)
Place 18 juin 1944 PEM Saint-Jacques scène organisée en partenariat avec l’association Coeur d’aînés
– 14h15 Youenn version groupe
– 15h45 Forum-Créa’son Atelier Musiques actuelles
– 16h45 Eveil à la musique Atelier Musique des Balkans
– 17h45 Electro First Slam
Place Notre-Dame
– 15h00 Harmonie Saint-Marc
– 16h30 Philomèle Famille En’chantée et technique vocale
– 16h45 Musigallèse Accordéon diatonique
– 17h45 Youenn en duo
– 19h00 Cinco P.
Place Saint-Nicolas
– 15h00 Harzus Musique métal
– 15h45 Beurbis Gallèses Musique de Bretagne
– 17h00 Eveil à la musique Atelier Musiques actuelles
– 18h00 Harzus Musique métal
Place de la Congrégation
– 16h00 Les Voix de l’Oust
– 17h15 Philomèle Pat’Plo et A travers Chants
– 18h15 Coeur de femmes -Ensemble vocal féminin de l’école de musique de Ploërmel Communauté
Place de la Libération scène organisée par le bar Le Alzey
– 15h00 Working Class Trio (swing, jazz et blues)
– 17h00 FullFion (reprises rock)
– 19h00 Les Canadiennes (sensitive rock)
Ambiance garantie dans tout le centre ville ! Dès 11h. .
Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la musique de Josselin Josselin a été mis à jour le 2026-06-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Josselin (Morbihan)
- Arth Maël Klap de fin de saison Rue de la fontaine Josselin 19 juin 2026
- Fête de la musique Josselin 21 juin 2026
- Exposition de peinture à l’huile Rue Olivier de Clisson Josselin 23 juin 2026
- Exposition JARDINS X NELLY SAUNIER Place de la Congrégation Josselin 25 juin 2026
- JARDIN X NELLY SAUNIER, Château de Josselin, Josselin 25 juin 2026