Josselin

Fête de la musique

Place de la Libération Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le bar pub Le Alzey et Cosy Food vous donnent rendez-vous pour une soirée festive et musicale à l’occasion de l’arrivée de l’été !

Ambiance garantie avec trois groupes qui feront vibrer toutes les générations

– Working Class Trio ( swing, jazz et blues)

– FullFion ( Reprises rock)

– Les Canadiennes ( Sensitive rock)

Bar et restauration sur place. Dès 15h. .

Place de la Libération Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 80 18 09 78

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English :

L’événement Fête de la musique Josselin a été mis à jour le 2026-05-28 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande