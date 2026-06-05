Fête de la musique Josselin
Fête de la musique Josselin dimanche 21 juin 2026.
Josselin
Fête de la musique
Place de la Libération Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le bar pub Le Alzey et Cosy Food vous donnent rendez-vous pour une soirée festive et musicale à l’occasion de l’arrivée de l’été !
Ambiance garantie avec trois groupes qui feront vibrer toutes les générations
– Working Class Trio ( swing, jazz et blues)
– FullFion ( Reprises rock)
– Les Canadiennes ( Sensitive rock)
Bar et restauration sur place. Dès 15h. .
Place de la Libération Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 80 18 09 78
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English :
L’événement Fête de la musique Josselin a été mis à jour le 2026-05-28 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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