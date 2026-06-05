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Fête de la musique Josselin

Fête de la musique Josselin dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place de la Libération

Ville : 56120 Josselin

Département : Morbihan

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Josselin

Fête de la musique

Place de la Libération Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Le bar pub Le Alzey et Cosy Food vous donnent rendez-vous pour une soirée festive et musicale à l’occasion de l’arrivée de l’été !
Ambiance garantie avec trois groupes qui feront vibrer toutes les générations
– Working Class Trio ( swing, jazz et blues)
– FullFion ( Reprises rock)
– Les Canadiennes ( Sensitive rock)

Bar et restauration sur place. Dès 15h.   .

Place de la Libération Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 80 18 09 78 

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English :

L’événement Fête de la musique Josselin a été mis à jour le 2026-05-28 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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