Jardin conté, Château de Josselin, Josselin

Jardin conté 6 et 7 juin Château de Josselin Morbihan

11,50€/adulte ; 5,50€/enfant 7-15ans / gratuit moins de 7 ans – Le billet comprend un accès au rez-de-chaussée du château et au musée + la balade contée

6 et 7 juin 2026 à 11h30, 14h30 et 16h (nombre de places limité).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

« Jardin conté » en avant-première à l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026

Venez découvrir le parc du château de Josselin lors d’une balade contée surprenante et inédite !

Point de princesse ou de chevalier à l’horizon, mais quelques révélations à propos des créatures qui habitent le jardin ou qui vivent dans les sous-sols du château. Et puis, qui mieux que le conteur du château de Josselin pour vous emmener dans les meilleurs coins (souvent méconnus) du jardin ?

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, nous proposons cette nouvelle expérience à tarif préférentiel (au prix d’une visite non guidée).

Château de Josselin Place de la Congrégation, 56120 Josselin, France Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33297223645 https://www.chateaudejosselin.com Classé au titre des sites depuis 1948, le parc du château de Josselin se déploie dans l’emprise de l’ancienne forteresse médiévale. Sa composition a été dictée par l’architecture militaire du site. Fruit de plusieurs strates superposées depuis XIXe siècle, le parc actuel se distingue par sa valeur historique. La terrasse supérieure aux buis centenaires, les parterres géométriques dans les anciennes douves et l’allée d’ifs taillés en cube – au nord – ont été dessinés par le paysagiste Achille Duchêne, célèbre pour ses jardins réguliers (1912). À proximité, une roseraie romantique où s’épanouit une quarantaine de variétés a été conçue par le paysagiste Louis Benech au tournant de l’an 2000. Enfin, une pente douce descend vers un vallon humide en contrebas, où s’étend le parc à l’anglaise traversé par la Minette. Structurée au début du XXe siècle, cette partie offre une ambiance différente, entre arbres exotiques, jeux d’ombre et de lumière, massifs colorés et luxuriants.

« Jardin conté » en avant-première à l’occasion des Rendez-vous au jardin 2026

©Ministère de la Culture / Château de Josselin