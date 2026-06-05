Ciné débat dédicace avec Morgane Le Moëlle Josselin
Ciné débat dédicace avec Morgane Le Moëlle Josselin dimanche 7 juin 2026.
Josselin
Ciné débat dédicace avec Morgane Le Moëlle
Cinéma Le Beaumanoir Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Morgane Le Moëlle présente Sur la ligne sacrée de Saint-Michel . 233 jours de marche en quête d’équilibre et d’unité sur le chemin de l’Archange. A 17h. .
Cinéma Le Beaumanoir Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 22 93
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English :
L’événement Ciné débat dédicace avec Morgane Le Moëlle Josselin a été mis à jour le 2026-05-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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