Josselin

Ciné débat dédicace avec Morgane Le Moëlle

Cinéma Le Beaumanoir Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Morgane Le Moëlle présente Sur la ligne sacrée de Saint-Michel . 233 jours de marche en quête d’équilibre et d’unité sur le chemin de l’Archange. A 17h. .

Cinéma Le Beaumanoir Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 22 93

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English :

L’événement Ciné débat dédicace avec Morgane Le Moëlle Josselin a été mis à jour le 2026-05-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande