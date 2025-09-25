Festival Se passer le mot Théâtre Identifiant 56202425 Josselin

Arth Maël Festival Se passer le mot Théâtre Identifiant 56202425

Salle l’Ecusson Josselin Morbihan

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 21:45:00

Date(s) :

2026-06-05

Après son accueil en résidence de création lors de la Saison Arth Maël 2024/2025, retrouvez la Compagnie MouTon Major

Un numéro, deux numéros, dix numéros, à deux chiffres, quatre, huit. Un numéro d’identifiant vous est demandé. Nous sommes tous identifiés, quelquefois submergés par nos identifiants.

Tatiana Le Petitcorps & Yves-Marie Le Texier accompagnent depuis plusieurs années des bénéficiaires des minimas sociaux, en les mettant en scène et en libérant leurs paroles. Un travail partagé par des travailleurs sociaux, acteurs eux aussi.

Identifiant 56202425, c’est l’immersion dans ces parcours de vie.

Collectages, et récits de vie, s’entremêlent à la fiction, dans les arcanes de l’océan administratif.

L’absurde n’est jamais bien loin dans la machine infernale du système, dans lequel finalement nous sommes tous des numéros…

Spectacle de théâtre tout public (à partir de 12 ans). Sur réservation. À 20h30. .

Salle l’Ecusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

