Exposition de peinture à l’huile Rue Olivier de Clisson Josselin

Josselin

Exposition de peinture à l’huile

Rue Olivier de Clisson La Maison des Porches Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-23

Christian Dhote pratique la peinture à l’huile et a d’emblée opté pour une démarche figurative empreinte d’une atmosphère » d’étrangeté poétique ».

Il trouve ses sujets essentiellement dans la nature la simple beauté d’un arbre, la paix d’un sous-bois, les couleurs exaltantes d’une forêt en automne, le scintillement des végétaux exposés aux rayons du soleil, la multiplicité inspirante des rochers que le phénomène de paréidolie nous engage à y découvrir des formes imaginaires ….De 10h à 12h30 et de 14h à 18h. .

Rue Olivier de Clisson La Maison des Porches Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 7 68 07 47 97

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L’événement Exposition de peinture à l’huile Josselin a été mis à jour le 2026-05-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande