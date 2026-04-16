Josselin

Festival médiéval

Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Oyez, Oyez ! C’est l’année des danses du Moyen-Age.

9h ouverture des portes

10h Inauguration et défilé d’ouverture (parvis de la Mairie)

10h30 18h Accès à tous les spectacles

18h30 défilé de clôture (départ de la Fontaine Pl. Libération)

En soirée sur le quai fluvial restauration, animation et grand feu d’artifice organisé par la Mairie.

Le marché médiéval sera installé dans les rues de Josselin avec 55 exposants présents.

Le 14 juillet prochain, la petite cité de caractère de Josselin va se parer de ses plus beaux atours pour célébrer les danses du Moyen-Age ! Ainsi, les ruelles bordées de maisons à pans de bois de la cité millénaire verront se croiser saltimbanques, jongleurs, chevaliers, joueurs de chamboule-tout et joueurs de soule le tout dans une bonne humeur communicative. Alors, oubliez vos smartphones et venez vous joindre aux mille personnages costumés pour passer une journée inoubliable hors du temps ! A partir de 9h. .

Josselin 56120 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Festival médiéval Josselin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande