Exposition JARDINS X NELLY SAUNIER Place de la Congrégation Josselin

Josselin

Exposition JARDINS X NELLY SAUNIER

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-06-25

Du 25 juin au 31 août 2026, découvrez une exposition exceptionnelle JARDINS X NELLY SAUNIER.

Récemment distingués du label Jardin remarquable , les jardins du Château de Josselin sont mis à l’honneur. Cette reconnaissance, attribuée par le ministère de la Culture, souligne leur richesse paysagère et leur grande qualité.

Et pour l’occasion, le site accueille l’artiste plumassière Nelly Saunier, reconnue Maître d’Art. Son travail, à la fois subtil et contemporain, explore toutes les dimensions de la plume, entre héritage artisanal et création artistique.

À travers ses pièces uniques, Nelly Saunier magnifie la plume en conjuguant savoir-faire et expression artistique. Sa démarche repose sur trois axes l’intention du créateur, son interprétation personnelle et la valorisation du matériau. Après des collaborations avec de grandes maisons, elle a évolué d’artisan à Maître d’Art, développant progressivement un univers singulier. Inspirées par la nature et la symbolique de la plume, ses œuvres mêlent techniques traditionnelles, inventivité et modernité pour devenir de véritables créations d’art.

Présentée dans la chapelle de la Congrégation ainsi que dans plusieurs salles du château, l’exposition invite les visiteurs à plonger dans l’univers poétique de l’artiste, tout en redécouvrant l’histoire et la beauté des jardins. .

Place de la Congrégation Chapelle de la Congrégation Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 45

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L’événement Exposition JARDINS X NELLY SAUNIER Josselin a été mis à jour le 2026-04-29 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande