Balade nature Les plantes sauvages et leurs usages Josselin
Balade nature Les plantes sauvages et leurs usages Josselin mercredi 1 juillet 2026.
Josselin
Balade nature Les plantes sauvages et leurs usages
Parking de l’Aiguillon Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-07-01 20:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Les animations de l’Atlas de la Biodiversité Communale continuent avec un 9ème rendez-vous gratuit et ouvert à tous pour une Balade nature sur le thème Les plantes sauvages et leurs usages au Bois d’Amour. Parcourez avec Konan Le Breton, guide naturaliste, le sous-bois du Bois à la recherche des plantes sauvages qui peuvent nous être utiles en cuisine, en médecine. De 18h à 20h. .
Parking de l’Aiguillon Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17
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English :
L’événement Balade nature Les plantes sauvages et leurs usages Josselin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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