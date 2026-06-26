Josselin

Balade nature Les plantes sauvages et leurs usages

Parking de l’Aiguillon Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-07-01 20:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Les animations de l’Atlas de la Biodiversité Communale continuent avec un 9ème rendez-vous gratuit et ouvert à tous pour une Balade nature sur le thème Les plantes sauvages et leurs usages au Bois d’Amour. Parcourez avec Konan Le Breton, guide naturaliste, le sous-bois du Bois à la recherche des plantes sauvages qui peuvent nous être utiles en cuisine, en médecine. De 18h à 20h. .

Parking de l’Aiguillon Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17

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English :

L’événement Balade nature Les plantes sauvages et leurs usages Josselin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande