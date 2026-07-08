Concert Ovidi rock celtique Bar La Rotonde Josselin

Informations pratiques

Josselin

Concert Ovidi rock celtique

Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Rendez-vous à La Rotonde pour célébrer la fête nationale dans une ambiance survoltée avec le groupe Ovidi. Ce groupe 100% local vous embarque dans son rock celtique rythmé et entraînant, toujours dans un esprit convivial ! A 19h30. .

Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 79 40 05 43

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English :

L’événement Concert Ovidi rock celtique Josselin a été mis à jour le 2026-07-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande