Concert Ovidi rock celtique Bar La Rotonde Josselin
mardi 14 juillet 2026 · Bar La Rotonde · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Concert Ovidi rock celtique
Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Rendez-vous à La Rotonde pour célébrer la fête nationale dans une ambiance survoltée avec le groupe Ovidi. Ce groupe 100% local vous embarque dans son rock celtique rythmé et entraînant, toujours dans un esprit convivial ! A 19h30. .
Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 79 40 05 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Ovidi rock celtique Josselin a été mis à jour le 2026-07-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Josselin (Morbihan)
- Théâtre d’improvisation Théâtre de Verdure Josselin 8 juillet 2026
- Concert Ready to dive Blues latino country rock Electro soul Josselin 9 juillet 2026
- Concert Trio pour un transat Bar La Rotonde Josselin 10 juillet 2026
- Marché médiéval nocturne Josselin 13 juillet 2026
- Festival médiéval Josselin 14 juillet 2026