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AGENDA · Josselin

Concert Ovidi rock celtique Bar La Rotonde Josselin

mardi 14 juillet 2026 · Bar La Rotonde · Josselin

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Bar La Rotonde
Adresse
1 rue Saint Nicolas
Ville
56120 Josselin
Département
Morbihan
Tarif

Josselin

Concert Ovidi rock celtique

Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Rendez-vous à La Rotonde pour célébrer la fête nationale dans une ambiance survoltée avec le groupe Ovidi. Ce groupe 100% local vous embarque dans son rock celtique rythmé et entraînant, toujours dans un esprit convivial ! A 19h30.   .

Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 79 40 05 43 

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English :

L’événement Concert Ovidi rock celtique Josselin a été mis à jour le 2026-07-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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