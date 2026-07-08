Informations pratiques

Josselin

Festiv’été Morpigui Trio + guest et Swing’in Ploërmel

Place Alain de Rohan Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-29

La ville de Josselin s’anime au son du swing manouche avec le Morpigui Trio. Les trois musiciens rennais, rejoints pour l’occasion par un invité aux cuivres, vous entraînent dans un concert festif et chaleureux. Les danseurs de Swing in Ploërmel seront également de la partie pour faire vivre la musique sur la piste et partager toute l’énergie du swing. Dès 21h. .

Place Alain de Rohan Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17

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English :

L’événement Festiv’été Morpigui Trio + guest et Swing’in Ploërmel Josselin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande