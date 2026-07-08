Festiv’été Morpigui Trio + guest et Swing’in Ploërmel Josselin
mercredi 29 juillet 2026 · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Festiv’été Morpigui Trio + guest et Swing’in Ploërmel
Place Alain de Rohan Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29 23:00:00
Date(s) :
2026-07-29
La ville de Josselin s’anime au son du swing manouche avec le Morpigui Trio. Les trois musiciens rennais, rejoints pour l’occasion par un invité aux cuivres, vous entraînent dans un concert festif et chaleureux. Les danseurs de Swing in Ploërmel seront également de la partie pour faire vivre la musique sur la piste et partager toute l’énergie du swing. Dès 21h. .
Place Alain de Rohan Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festiv’été Morpigui Trio + guest et Swing’in Ploërmel Josselin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Josselin (Morbihan)
- Théâtre d’improvisation Théâtre de Verdure Josselin 8 juillet 2026
- Concert Ready to dive Blues latino country rock Electro soul Josselin 9 juillet 2026
- Concert Trio pour un transat Bar La Rotonde Josselin 10 juillet 2026
- Marché médiéval nocturne Josselin 13 juillet 2026
- Festival médiéval Josselin 14 juillet 2026