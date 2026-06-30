Festiv’été À Dimanche au canal Square de Tard Josselin

Informations pratiques

Josselin

Festiv’été À Dimanche au canal

Square de Tard Quai fluvial Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

On se retrouve au bord du canal ce dimanche !

Dès 18 h, profitez d’un apéritif offert par la Ville de Josselin, avant de partager un pique-nique au bord du canal de Nantes à Brest. Des tables seront installées pour l’occasion apportez votre repas ou laissez-vous tenter par les sandwichs de l’Effil’O Truck.

À partir de 19 h, place à Barzhed Ô Bark Les Bardes embarquent , une soirée festive mêlant musique, danse et convivialité avec la Toue Scène et la troupe de l’Hélianthème.

Au programme

19h concert avec Le fil de Marianne (chanson swing)

20h concert avec Hélianthème (folk celtique)

22h spectacle de feu de la compagnie Habitable Exoplanète 404 .

Square de Tard Quai fluvial Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17

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English :

L’événement Festiv’été À Dimanche au canal Josselin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande