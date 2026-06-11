Josselin au fil des légendes Office de tourisme Josselin mercredi 29 juillet 2026.

Josselin

Josselin au fil des légendes

Office de tourisme 1 Rue Georges Le Berd Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Les vieilles pierres ont gardé vivace la mémoire de la ville, il suffit de suivre les ruelles pavées et de tendre l’oreille pour voyager sur le fil du temps et découvrir les créatures qui tissent l’histoire de cette cité médiévale qui a su conserver son charme et son authenticité.

Rendez-vous à 13h45, à l’office de tourisme.

Fin de visite à 16h.

Tous les mercredis du 15/07 au 19/08.

Côté pratique prévoir chaussures adaptées à la marche et porte-bébé (4 km, impraticable en poussette, rues pavées et marches).

L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier voire annuler la sortie selon la météo du jour (vigilance orange par ex.) ou tout autre événement exceptionnel. .

Office de tourisme 1 Rue Georges Le Berd Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 43

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English :

L’événement Josselin au fil des légendes Josselin a été mis à jour le 2026-06-11 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande