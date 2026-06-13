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Soirée Stand Up à La Rotonde Bar La Rotonde Josselin

Soirée Stand Up à La Rotonde Bar La Rotonde Josselin mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Bar La Rotonde

Adresse : 1 Rue Saint-Nicolas

Ville : 56120 Josselin

Département : Morbihan

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Josselin

Soirée Stand Up à La Rotonde

Bar La Rotonde 1 Rue Saint-Nicolas Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:00:00
fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Le Carton Comedy arrive à Josselin pour une soirée estivale exceptionnelle, placée sous le signe du rire !
À chaque représentation, découvrez une sélection des meilleur(e)s humoristes émergent(e)s de la scène professionnelle francophone, réunis pour plus d’une heure de spectacle et de fous rires.
– 1ère session à 19h30 (placement à 19h)
– 2ème session à 21h30 (placement à 21h)

Entrée gratuite (consommation au bar).
La rémunération des artistes se fait au chapeau une participation à partir de 10 € est recommandée afin de soutenir les humoristes professionnels présents pour l’événement.
Réservation en ligne obligatoire. Déconseillé aux moins de 14 ans.   .

Bar La Rotonde 1 Rue Saint-Nicolas Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 7 83 15 22 28 

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English :

L’événement Soirée Stand Up à La Rotonde Josselin a été mis à jour le 2026-06-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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