Soirée Stand Up à La Rotonde Bar La Rotonde Josselin

Josselin

Soirée Stand Up à La Rotonde

Bar La Rotonde 1 Rue Saint-Nicolas Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:00:00

fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Le Carton Comedy arrive à Josselin pour une soirée estivale exceptionnelle, placée sous le signe du rire !

À chaque représentation, découvrez une sélection des meilleur(e)s humoristes émergent(e)s de la scène professionnelle francophone, réunis pour plus d’une heure de spectacle et de fous rires.

– 1ère session à 19h30 (placement à 19h)

– 2ème session à 21h30 (placement à 21h)

Entrée gratuite (consommation au bar).

La rémunération des artistes se fait au chapeau une participation à partir de 10 € est recommandée afin de soutenir les humoristes professionnels présents pour l’événement.

Réservation en ligne obligatoire. Déconseillé aux moins de 14 ans. .

Bar La Rotonde 1 Rue Saint-Nicolas Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 7 83 15 22 28

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L’événement Soirée Stand Up à La Rotonde Josselin a été mis à jour le 2026-06-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande