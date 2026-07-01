Concert Trio pour un transat Bar La Rotonde Josselin
vendredi 10 juillet 2026 · Bar La Rotonde · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Concert Trio pour un transat
Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Trio pour un transat vous invite à un voyage musical tout en douceur, porté par deux voix complices et une guitare.
Au programme des classiques de la chanson française revisitées, des standards suédois, des berceuses Serbo-Croates, des harmonies venues d’ailleurs, tout est possible mais vous l’aurez compris, ça sera doux, ça sera reposant. A 18h30. .
Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 79 40 05 43
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English :
L’événement Concert Trio pour un transat Josselin a été mis à jour le 2026-07-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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