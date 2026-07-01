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AGENDA · Josselin

Concert Trio pour un transat Bar La Rotonde Josselin

vendredi 10 juillet 2026 · Bar La Rotonde · Josselin

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Bar La Rotonde
Adresse
1 rue Saint Nicolas
Ville
56120 Josselin
Département
Morbihan
Tarif

Josselin

Concert Trio pour un transat

Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Trio pour un transat vous invite à un voyage musical tout en douceur, porté par deux voix complices et une guitare.
Au programme des classiques de la chanson française revisitées, des standards suédois, des berceuses Serbo-Croates, des harmonies venues d’ailleurs, tout est possible mais vous l’aurez compris, ça sera doux, ça sera reposant. A 18h30.   .

Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 79 40 05 43 

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English :

L’événement Concert Trio pour un transat Josselin a été mis à jour le 2026-07-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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