Concert Trio pour un transat Bar La Rotonde Josselin

Informations pratiques

Josselin

Concert Trio pour un transat

Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Trio pour un transat vous invite à un voyage musical tout en douceur, porté par deux voix complices et une guitare.

Au programme des classiques de la chanson française revisitées, des standards suédois, des berceuses Serbo-Croates, des harmonies venues d’ailleurs, tout est possible mais vous l’aurez compris, ça sera doux, ça sera reposant. A 18h30. .

Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 79 40 05 43

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English :

L’événement Concert Trio pour un transat Josselin a été mis à jour le 2026-07-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande