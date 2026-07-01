Informations pratiques

Josselin

Concert Ready to dive Blues latino country rock Electro soul

Ruelle des Ombres Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Cosy Food organise une animation musicale avec le groupe Ready to dive qui mélange blues latino, country rock et electro soul. A partir de 17h30. .

Ruelle des Ombres Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 80 38 76 39

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English :

L’événement Concert Ready to dive Blues latino country rock Electro soul Josselin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande