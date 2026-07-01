AGENDA · Josselin
Concert Ready to dive Blues latino country rock Electro soul Josselin
jeudi 9 juillet 2026 · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Concert Ready to dive Blues latino country rock Electro soul
Ruelle des Ombres Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Cosy Food organise une animation musicale avec le groupe Ready to dive qui mélange blues latino, country rock et electro soul. A partir de 17h30. .
Ruelle des Ombres Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 80 38 76 39
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English :
L’événement Concert Ready to dive Blues latino country rock Electro soul Josselin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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