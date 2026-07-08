Concert avec Rose et Henri Bar La Rotonde Josselin

Informations pratiques

Josselin

Concert avec Rose et Henri

Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Rendez-vous à La Rotonde pour une soirée avec Rose & Henri, duo guitare et voix qui vous propose un voyage musical dans la musique et chansons hispaniques. A 20h. .

Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 79 40 05 43

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English :

L’événement Concert avec Rose et Henri Josselin a été mis à jour le 2026-07-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande