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AGENDA · Josselin

Concert avec Rose et Henri Bar La Rotonde Josselin

vendredi 24 juillet 2026 · Bar La Rotonde · Josselin

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Bar La Rotonde
Adresse
1 rue Saint Nicolas
Ville
56120 Josselin
Département
Morbihan
Tarif

Josselin

Concert avec Rose et Henri

Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Rendez-vous à La Rotonde pour une soirée avec Rose & Henri, duo guitare et voix qui vous propose un voyage musical dans la musique et chansons hispaniques. A 20h.   .

Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 79 40 05 43 

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English :

L’événement Concert avec Rose et Henri Josselin a été mis à jour le 2026-07-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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