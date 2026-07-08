AGENDA · Josselin
Concert avec Rose et Henri Bar La Rotonde Josselin
vendredi 24 juillet 2026 · Bar La Rotonde · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Concert avec Rose et Henri
Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Rendez-vous à La Rotonde pour une soirée avec Rose & Henri, duo guitare et voix qui vous propose un voyage musical dans la musique et chansons hispaniques. A 20h. .
Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 79 40 05 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert avec Rose et Henri Josselin a été mis à jour le 2026-07-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Josselin (Morbihan)
- Théâtre d’improvisation Théâtre de Verdure Josselin 8 juillet 2026
- Concert Ready to dive Blues latino country rock Electro soul Josselin 9 juillet 2026
- Concert Trio pour un transat Bar La Rotonde Josselin 10 juillet 2026
- Marché médiéval nocturne Josselin 13 juillet 2026
- Festival médiéval Josselin 14 juillet 2026