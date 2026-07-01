Festiv’été Compagnie Dounia XY Josselin
mercredi 22 juillet 2026 · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Festiv’été Compagnie Dounia XY
Place Alain de Rohan Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22 22:30:00
Date(s) :
2026-07-22
La première soirée des Festiv’été s’ouvre avec un spectacle où la danse et la musique live ne font qu’un. La Compagnie Dounia présente XY, une création réunissant deux musiciens et quatre danseurs.
Au cœur du spectacle, une question Pourquoi dansons-nous ? . Sur une création musicale électro-acoustique mêlant batterie, saxophone et sons électroniques, les danseurs explorent le dialogue entre les corps et la musique. Les influences hip-hop et danses ouest-africaines se rencontrent dans une chorégraphie intense, portée par des rythmes puissants et des mélodies envoûtantes.
Une performance vibrante, sensible et énergique, qui invite autant à la contemplation qu’à l’envie de danser ! Dès 21h. .
Place Alain de Rohan Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17
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English :
L’événement Festiv’été Compagnie Dounia XY Josselin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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