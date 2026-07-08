Concert de The Covers pop rock Josselin
samedi 1 août 2026 · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Concert de The Covers pop rock
Place de la Libération Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01 21:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Préparez-vous à revivre les plus grands classiques du rock et de la pop avec The Covers, un groupe passionné qui enchaîne les tubes intemporels avec une énergie communicative et un son puissant. A 19h. .
Place de la Libération Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 80 18 09 78
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English :
L’événement Concert de The Covers pop rock Josselin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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