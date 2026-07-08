Informations pratiques

Josselin

Concert de The Covers pop rock

Place de la Libération Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01 21:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Préparez-vous à revivre les plus grands classiques du rock et de la pop avec The Covers, un groupe passionné qui enchaîne les tubes intemporels avec une énergie communicative et un son puissant. A 19h. .

Place de la Libération Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 80 18 09 78

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English :

L’événement Concert de The Covers pop rock Josselin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande