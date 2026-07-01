Concert avec Lhyr Bar La Rotonde Josselin

Informations pratiques

Josselin

Concert avec Lhyr

Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Rendez-vous à La Rotonde pour une soirée avec Lhyr, un quatuor musical du pays de Josselin, inspiré par les musiques de bretagne et d’ailleurs. A 19h .

Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 79 40 05 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert avec Lhyr Josselin a été mis à jour le 2026-07-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande