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AGENDA · Josselin

Concert avec Lhyr Bar La Rotonde Josselin

vendredi 31 juillet 2026 · Bar La Rotonde · Josselin

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Bar La Rotonde
Adresse
1 rue Saint Nicolas
Ville
56120 Josselin
Département
Morbihan
Tarif

Josselin

Concert avec Lhyr

Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Rendez-vous à La Rotonde pour une soirée avec Lhyr, un quatuor musical du pays de Josselin, inspiré par les musiques de bretagne et d’ailleurs. A 19h   .

Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 79 40 05 43 

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English :

L’événement Concert avec Lhyr Josselin a été mis à jour le 2026-07-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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