AGENDA · Josselin
Concert avec Lhyr Bar La Rotonde Josselin
vendredi 31 juillet 2026 · Bar La Rotonde · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Concert avec Lhyr
Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Rendez-vous à La Rotonde pour une soirée avec Lhyr, un quatuor musical du pays de Josselin, inspiré par les musiques de bretagne et d’ailleurs. A 19h .
Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 79 40 05 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert avec Lhyr Josselin a été mis à jour le 2026-07-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Josselin (Morbihan)
- Théâtre d’improvisation Théâtre de Verdure Josselin 8 juillet 2026
- Marché médiéval nocturne Josselin 13 juillet 2026
- Festival médiéval Josselin 14 juillet 2026
- Josselin au fil des légendes Office de tourisme Josselin 15 juillet 2026
- Le Jardin des créateur-ices Théâtre de verdure Josselin 16 juillet 2026