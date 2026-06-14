Festival Barzhed Ô Bark Folk celtique sur scène flottante Rue de Caradec Josselin

Josselin

Festival Barzhed Ô Bark Folk celtique sur scène flottante

Rue de Caradec Le Square de Tard Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 19:00:00

fin : 2026-08-02 23:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Du 17 juillet au 3 août, embarquez pour une aventure musicale avec Barzhed Ô Bark, le festival itinérant de folk celtique qui fait escale le long du Canal de Nantes à Brest !

À bord de La Toue Scène, un bateau classé d’Intérêt Patrimonial transformé en scène flottante, la troupe de l’Hélianthème vous invite à vivre une tournée exceptionnelle mêlant musique, patrimoine et convivialité.

Le 3 août, ce seront les abords du canal de Josselin qui s’enchanteront avec les rythmes envoûtants du folk celtique, entre danses festives, éclats de rire, quelques bêtises racontées derrière le micro, et moments de partage au bord de l’eau.

Sur place, une buvette et de quoi se régaler complètent cette escale chaleureuse et inoubliable. Dès 19h. .

Rue de Caradec Le Square de Tard Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 02 07 60 78

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English :

L’événement Festival Barzhed Ô Bark Folk celtique sur scène flottante Josselin a été mis à jour le 2026-06-14 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande