Informations pratiques

Josselin

Exposition d’artistes et artisans d’art de Josselin

Maison des Porches Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-21

Trois artistes et artisans d’art de Josselin exposent leurs œuvres. Venez découvrir les céramiques de Frédérique Arnaud (de l’Atelier Terre à terre), l’ameublement de Corinne Guitton et les dessins et peintures de José Cavero (de l’Atelier Cavero). Entrée libre. .

Maison des Porches Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 63 99 80 58

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English :

L’événement Exposition d’artistes et artisans d’art de Josselin Josselin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande