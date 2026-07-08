Exposition d’artistes et artisans d’art de Josselin Josselin
mardi 21 juillet 2026 · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Exposition d’artistes et artisans d’art de Josselin
Maison des Porches Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-21
Trois artistes et artisans d’art de Josselin exposent leurs œuvres. Venez découvrir les céramiques de Frédérique Arnaud (de l’Atelier Terre à terre), l’ameublement de Corinne Guitton et les dessins et peintures de José Cavero (de l’Atelier Cavero). Entrée libre. .
Maison des Porches Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 63 99 80 58
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English :
L’événement Exposition d’artistes et artisans d’art de Josselin Josselin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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