Concert avec Coeurs Dealers Bar La Rotonde Josselin

Informations pratiques

Josselin

Concert avec Coeurs Dealers

Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Cœurs Dealers est un groupe français Pop Rock, composé de Terrebrune et Ora.Zik. Un univers pétillant, sensuel, humoristique et légèrement engagé. A 20h. .

Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 79 40 05 43

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English :

L’événement Concert avec Coeurs Dealers Josselin a été mis à jour le 2026-07-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande