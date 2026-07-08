AGENDA · Josselin
Concert avec Coeurs Dealers Bar La Rotonde Josselin
vendredi 7 août 2026 · Bar La Rotonde · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Concert avec Coeurs Dealers
Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Cœurs Dealers est un groupe français Pop Rock, composé de Terrebrune et Ora.Zik. Un univers pétillant, sensuel, humoristique et légèrement engagé. A 20h. .
Bar La Rotonde 1 rue Saint Nicolas Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 79 40 05 43
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English :
L’événement Concert avec Coeurs Dealers Josselin a été mis à jour le 2026-07-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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