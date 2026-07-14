Informations pratiques

Josselin

Festiv’été Le Cabaret de Kontilli & Cie

Place de la Mairie Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Des acrobaties, du jonglage, du lancer de couteaux, des performances d’aérien… accompagnés par de la musique live les numéros de haute voltige vous en mettront plein les yeux. Sous les lueurs du soir à Josselin, laissez-vous transporter par l’énergie et la magie de ce spectacle de cirque de la Cie Kontilli ! À 21h. .

Place de la Mairie Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17

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English :

L’événement Festiv’été Le Cabaret de Kontilli & Cie Josselin a été mis à jour le 2026-07-05 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande