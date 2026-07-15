AGENDA · Josselin
Festival Mélopée Grand concert Quatuor Psophos Chapelle de la Congrégation Josselin
jeudi 13 août 2026 · Chapelle de la Congrégation · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Festival Mélopée Grand concert Quatuor Psophos
Chapelle de la Congrégation 1 place de la congrégation Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Assistez au Grand concert du Quatuor Psophos, dans la Chapelle de la Congrégation. À 20h30. .
Chapelle de la Congrégation 1 place de la congrégation Josselin 56120 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Festival Mélopée Grand concert Quatuor Psophos Josselin a été mis à jour le 2026-07-15 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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