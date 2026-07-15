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AGENDA · Josselin

Festival Mélopée Grand concert Quatuor Psophos Chapelle de la Congrégation Josselin

jeudi 13 août 2026 · Chapelle de la Congrégation · Josselin

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Chapelle de la Congrégation
Adresse
1 place de la congrégation
Ville
56120 Josselin
Département
Morbihan
Tarif

Josselin

Festival Mélopée Grand concert Quatuor Psophos

Chapelle de la Congrégation 1 place de la congrégation Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Assistez au Grand concert du Quatuor Psophos, dans la Chapelle de la Congrégation. À 20h30.   .

Chapelle de la Congrégation 1 place de la congrégation Josselin 56120 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Festival Mélopée Grand concert Quatuor Psophos Josselin a été mis à jour le 2026-07-15 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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