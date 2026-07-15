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AGENDA · Josselin

Festival Mélopée Déambulation en musique Josselin

samedi 15 août 2026 · Josselin

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
11:30:00
Adresse
Square de Tard
Ville
56120 Josselin
Département
Morbihan
Tarif

Josselin

Festival Mélopée Déambulation en musique

Square de Tard Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

La 5e édition du festival de musique classique de Josselin, initié par le quatuor Psophos, souhaite que petits et grands se familiarisent avec les génies de la musique de chambre dans une ambiance chaleureuse, festive et conviviale. Afin d’en faire profiter le plus grand nombre, il offre une déambulation dans les rues de Josselin. Suivez les musiciens au cours d’une promenade dans la ville de Josselin. Avec le quatuor Psophos et le Jazz Brass Quartet. Prix libre et conscient.
Dès 11h30.   .

Square de Tard Josselin 56120 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Festival Mélopée Déambulation en musique Josselin a été mis à jour le 2026-07-15 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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