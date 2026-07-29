Bal des pompiers Ploërmel
samedi 5 septembre 2026 · Ploërmel
Informations pratiques
Ploërmel
Bal des pompiers
Place Clémenceau Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Avant le bal, découvrez les coulisses du Centre d’Incendie et de Secours de Ploërmel lors des portes ouvertes en journée. Puis, en soirée, rendez-vous sur la Place Clémenceau pour le traditionnel Bal des Pompiers de Ploërmel une ambiance festive, de la musique, de la convivialité et de nombreuses animations vous attendent ! .
Place Clémenceau Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 03 05 63 76
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English :
L’événement Bal des pompiers Ploërmel a été mis à jour le 2026-07-29 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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