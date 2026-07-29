Informations pratiques

Ploërmel

Bal des pompiers

Place Clémenceau Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Avant le bal, découvrez les coulisses du Centre d’Incendie et de Secours de Ploërmel lors des portes ouvertes en journée. Puis, en soirée, rendez-vous sur la Place Clémenceau pour le traditionnel Bal des Pompiers de Ploërmel une ambiance festive, de la musique, de la convivialité et de nombreuses animations vous attendent ! .

Place Clémenceau Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 03 05 63 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bal des pompiers Ploërmel a été mis à jour le 2026-07-29 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande