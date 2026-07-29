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AGENDA · Ploërmel

Bal des pompiers Ploërmel

samedi 5 septembre 2026 · Ploërmel

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Adresse
Place Clémenceau
Ville
56800 Ploërmel
Département
Morbihan
Tarif

Ploërmel

Bal des pompiers

Place Clémenceau Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Avant le bal, découvrez les coulisses du Centre d’Incendie et de Secours de Ploërmel lors des portes ouvertes en journée. Puis, en soirée, rendez-vous sur la Place Clémenceau pour le traditionnel Bal des Pompiers de Ploërmel une ambiance festive, de la musique, de la convivialité et de nombreuses animations vous attendent !   .

Place Clémenceau Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 03 05 63 76 

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English :

L’événement Bal des pompiers Ploërmel a été mis à jour le 2026-07-29 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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