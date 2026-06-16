Bal des Sapeurs-pompiers Soirée fluo Villebois-Lavalette Salle des Fêtes Villebois-Lavalette
Bal des Sapeurs-pompiers Soirée fluo Villebois-Lavalette Salle des Fêtes Villebois-Lavalette samedi 4 juillet 2026.
Villebois-Lavalette
Bal des Sapeurs-pompiers Soirée fluo Villebois-Lavalette
Salle des Fêtes Grand Rue Villebois-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04 02:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Bal des Pompiers, soirée fluo avec DJ, restauration sur place animations et jeux pour enfants. Repas à 15€ sur réservation au 07 80 80 69 10.
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Salle des Fêtes Grand Rue Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 80 69 10
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English :
Firemen’s ball, fluorescent party with DJ, on-site catering, entertainment and games for children. Meal at 15? on reservation 07 80 80 69 10.
L’événement Bal des Sapeurs-pompiers Soirée fluo Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Sud Charente
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