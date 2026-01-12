Bal d’Halloween Saint-Romain-Lachalm
Bal d’Halloween Saint-Romain-Lachalm samedi 31 octobre 2026.
Bal d’Halloween
salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire
Préparez vos costumes les plus terrifiants et rejoignez nous le vendredi 31 octobre pour une soirée de folie à la salle des fêtes de Saint-Romain- Lachalm !
salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Get your scariest costumes ready and join us on Friday, October 31st for a wild evening at the Saint-Romain-Lachalm village hall!
