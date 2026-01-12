Bal d’Halloween Saint-Romain-Lachalm

Bal d’Halloween

salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire

2026-10-31

fin : 2026-10-31

2026-10-31

Préparez vos costumes les plus terrifiants et rejoignez nous le vendredi 31 octobre pour une soirée de folie à la salle des fêtes de Saint-Romain- Lachalm !

salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Get your scariest costumes ready and join us on Friday, October 31st for a wild evening at the Saint-Romain-Lachalm village hall!

