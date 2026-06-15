Bal du 13 juillet Sarras
Bal du 13 juillet Sarras lundi 13 juillet 2026.
Sarras
Bal du 13 juillet
Stade municipal Sarras Ardèche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Bal animé par Bomba Sono, avec feu d’artifice tiré à la tombée de la nuit. Buvette, petite restauration sur place, frites et planche.
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Stade municipal Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 08 36 cdf.sarras@yahoo.fr
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English :
Dance party hosted by Bomba Sono, with fireworks at nightfall. Refreshments and light snacks available on site, including fries and platters.
L’événement Bal du 13 juillet Sarras a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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