Bal du CRI Vierzon
Bal du CRI Vierzon dimanche 26 avril 2026.
Vierzon
Bal du CRI
9 Rue Miranda de Ebro Vierzon Cher
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Musique trad centre France et d’ailleurs. Avec Splaatch et les orchestres trad du conservatoire de Vierzon.
Musique trad centre France et d’ailleurs. Avec Splaatch et les orchestres trad du conservatoire de Vierzon. 8 .
9 Rue Miranda de Ebro Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire
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English :
Trad music from central France and beyond. With Splaatch and trad bands from the Vierzon conservatory.
L’événement Bal du CRI Vierzon a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de VIERZON
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