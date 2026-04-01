Vierzon

Bal du CRI

9 Rue Miranda de Ebro Vierzon Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Musique trad centre France et d’ailleurs. Avec Splaatch et les orchestres trad du conservatoire de Vierzon.

Musique trad centre France et d’ailleurs. Avec Splaatch et les orchestres trad du conservatoire de Vierzon. 8 .

9 Rue Miranda de Ebro Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire

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English :

Trad music from central France and beyond. With Splaatch and trad bands from the Vierzon conservatory.

L’événement Bal du CRI Vierzon a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de VIERZON