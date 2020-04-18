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Bal du SMITLAP – Musique au Musée, Musée de la vie rurale, Steenwerck

Bal du SMITLAP – Musique au Musée, Musée de la vie rurale, Steenwerck

Bal du SMITLAP – Musique au Musée, Musée de la vie rurale, Steenwerck samedi 18 avril 2026.

Lieu : Musée de la vie rurale

Adresse : 49 rue du Musée Steenwerck

Ville : 59181 Steenwerck

Département : Nord

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Bal du SMITLAP – Musique au Musée Samedi 18 avril, 20h00 Musée de la vie rurale Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T20:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T20:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:00:00+02:00

Le SMITLAP propose un bal convivial où chaque génération trouve sa place. Que vous soyez danseur confirmé, amateur de musique traditionnelle ou simplement à la recherche d’une soirée chaleureuse, venez partager rires, pas de danse et bonne humeur.
INFOS PRATIQUES
Samedi 18 avril à 20h
Tout public || Gratuit
Infos et résa : musee.steenwerck@wanadoo.fr / 03 28 50 33 80

Musée de la vie rurale 49 rue du Musée Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 50 33 80 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.steenwerck@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:culture@ca-coeurdeflandre.fr »}]
Que vous soyez danseur confirmé, amateur de musique traditionnelle ou simplement à la recherche d’une soirée chaleureuse, venez partager rires, pas de danse et bonne humeur.

SMITLAP

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