Bal du SMITLAP – Musique au Musée, Musée de la vie rurale, Steenwerck
Bal du SMITLAP – Musique au Musée, Musée de la vie rurale, Steenwerck samedi 18 avril 2026.
Bal du SMITLAP – Musique au Musée Samedi 18 avril, 20h00 Musée de la vie rurale Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T20:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T20:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:00:00+02:00
Le SMITLAP propose un bal convivial où chaque génération trouve sa place. Que vous soyez danseur confirmé, amateur de musique traditionnelle ou simplement à la recherche d’une soirée chaleureuse, venez partager rires, pas de danse et bonne humeur.
INFOS PRATIQUES
Samedi 18 avril à 20h
Tout public || Gratuit
Infos et résa : musee.steenwerck@wanadoo.fr / 03 28 50 33 80
Musée de la vie rurale 49 rue du Musée Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 50 33 80 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.steenwerck@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:culture@ca-coeurdeflandre.fr »}]
Que vous soyez danseur confirmé, amateur de musique traditionnelle ou simplement à la recherche d’une soirée chaleureuse, venez partager rires, pas de danse et bonne humeur.
SMITLAP
À voir aussi à Steenwerck (Nord)
- Visite exceptionnelle de la Ferme des orgues – Musique au Musée, Ferme des orgues, Steenwerck 15 avril 2026
- Itinéraire Sonore : Le Musée des musées, Musée de la vie rurale, Steenwerck 18 avril 2026
- Du fuseau à la M.A.O : textile en musique. Installation sonore et concert, Musée de la vie rurale, Steenwerck 19 avril 2026
- Histoires d’un soir, Musée de la vie rurale, Steenwerck 5 juin 2026