Itinéraire Sonore : Le Musée des musées, Musée de la vie rurale, Steenwerck

Itinéraire Sonore : Le Musée des musées Samedi 18 avril, 16h00 Musée de la vie rurale Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:30:00+02:00

Pour célébrer les vingt ans du réseau Muzéa, l’artiste Laure Chailloux propose de créer un spectacle qui fasse voyager le public à travers l’ensemble des musées de Flandre, comme si chacun devenait une salle d’un “grand musée rêvé”.

Chaque musée du Réseau Muzéa choisira, en complicité avec l’artiste, un objet emblématique : une œuvre, un outil, une curiosité. Ces objets seront les “pièces maîtresses” d’un récit collectif. Il s’agira de tisser leurs histoires avec un fil narratif et musical unique, afin que la diversité des collections révèle une identité commune : celle d’un territoire riche d’histoire, de savoir-faire et d’imagination.

Ainsi, Le Musée des Musées n’est pas une simple compilation d’objet, mais une célébration poétique et insolite d’un territoire et de ceux qui l’animent.

Ouvert à tous, ludique et familial, ce se veut fédérateur et festif, capable d’éveiller la curiosité, de susciter la fierté et d’inviter chacun à (re)découvrir ces musées de proximité.

INFOS PRATIQUES

Samedi 18 avril à 16h

Tout public || Gratuit

Infos et résa : musee.steenwerck@wanadoo.fr / 03 28 50 33 80

Musée de la vie rurale 49 rue du Musée Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 50 33 80 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.steenwerck@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:culture@ca-coeurdeflandre.fr »}]

Un spectacle qui fait voyager le public à travers l’ensemble des musées de Flandre.

Xavier Cauchy