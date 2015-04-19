Du fuseau à la M.A.O : textile en musique. Installation sonore et concert, Musée de la vie rurale, Steenwerck

Du fuseau à la M.A.O : textile en musique. Installation sonore et concert Dimanche 19 avril, 15h00 Musée de la vie rurale Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T15:00:00+02:00 – 2026-04-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-19T15:00:00+02:00 – 2026-04-19T16:30:00+02:00

Roubaix et Bailleul liées par une histoire textile riche et contrastée, se sont unies pour un projet inédit dans le cadre du dispositif « C’est mon patrimoine » soutenu financièrement par la DRAC Hauts-de-France.

L’objectif : faire dialoguer par les sons et la musique assistée par ordinateur, dentelle aux fuseaux et métiers à tisser !

Alternant visites patrimoniales et ateliers de pratique musicale, un parcours propose à des habitant.es (roubaisiens et bailleulois) de créer une installation sonore collective, directement inspirée des éléments patrimoniaux.

Ce dimanche, venez découvrir l’installation sonore inédite réalisée par les participants et diffusée au sein du musée. Puis profiter d’un concert de Doc Pixel et Thibaut Camerlynck, musiciens, auteurs, compositeurs, et intervenants tout au long du projet.

ARA (Autour des rythmes actuels)

INFOS PRATIQUES

Dimanche 19 avril à 15h

Tout public || Gratuit

Infos et résa : https://www.musee-bailleul.fr / 03 28 50 06 17

Musée de la vie rurale 49 rue du Musée Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-bailleul.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 50 06 17 »}] [{« link »: « mailto:culture@ca-coeurdeflandre.fr »}]

Installation sonore et concert dans le cadre de Musique au musée 2026