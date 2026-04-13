Bal folk avec Amuséon, Château Fort de Guise, Guise

Bal folk avec Amuséon Samedi 23 mai, 19h30 Château Fort de Guise Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Un bal folk joyeux et familial, dans la cour principale du Château Fort de Guise, mené par le groupe picard Amuséon : )

Château Fort de Guise Allée Maurice Duton 02120 Guise Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 61 11 76 https://www.chateaudeguise.fr/ https://www.facebook.com/chateaudeguise/ Découvrez ce château médiéval, devenu forteresse bastionnée des célèbres Ducs de Guise, conforté ensuite par Vauban avant d’être bombardé lors de la Première Guerre mondiale puis sauvé par les jeunes bénévoles du Club du Vieux Manoir ! Parking au pied du Château et en centre-ville

Un bal folk joyeux et familial, dans la cour principale du Château Fort de Guise, mené par le groupe picard Amuséon : )

©Amuséon