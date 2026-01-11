Barr

Bal folk avec L’Envolée

Place de l’Hôtel de Ville Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06 23:59:00

Date(s) :

2026-06-06

La soirée commencera en douceur avec une initiation. Pour apprendre ou réviser quelques pas.

La soirée commencera en douceur avec une initiation. Pour apprendre ou réviser quelques pas.

A partir de 20h, le bal folk, sera mené par le groupe L’Envolée, composé de 5 musiciens prêts à vous faire danser au son de leur violon, accordéon, guitare, vielle à roue et percussions.

Il sera suivi d’un bœuf musical.

Gratuit pour les -16 ans Buvette et petite restauration sur place.

19h à 20h Initiation aux danses

20h à 00h Bal folk avec le groupe l’Envolée

00h bœuf musical .

Place de l’Hôtel de Ville Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est

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English :

The evening gets off to a gentle start with an initiation. Learn or review a few steps.

L’événement Bal folk avec L’Envolée Barr a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du pays de Barr