Bal folk avec L’Envolée Barr
Bal folk avec L’Envolée Barr samedi 6 juin 2026.
Barr
Bal folk avec L’Envolée
Place de l’Hôtel de Ville Barr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 18:30:00
fin : 2026-06-06 23:59:00
Date(s) :
2026-06-06
La soirée commencera en douceur avec une initiation. Pour apprendre ou réviser quelques pas.
La soirée commencera en douceur avec une initiation. Pour apprendre ou réviser quelques pas.
A partir de 20h, le bal folk, sera mené par le groupe L’Envolée, composé de 5 musiciens prêts à vous faire danser au son de leur violon, accordéon, guitare, vielle à roue et percussions.
Il sera suivi d’un bœuf musical.
Gratuit pour les -16 ans Buvette et petite restauration sur place.
19h à 20h Initiation aux danses
20h à 00h Bal folk avec le groupe l’Envolée
00h bœuf musical .
Place de l’Hôtel de Ville Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est
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English :
The evening gets off to a gentle start with an initiation. Learn or review a few steps.
L’événement Bal folk avec L’Envolée Barr a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du pays de Barr
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