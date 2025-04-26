Bal Folk Clôture du 30ème Symposium de sculptures Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire dimanche 12 juillet 2026.

Mauges-sur-Loire

Bal Folk Clôture du 30ème Symposium de sculptures

Quai des Mariniers Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-12 22:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Un bal folk en clôture du 30ème symposium de sculpture !

Deux groupes viendront vous faire danser sur le quai du saumon à Montjean-sur-Loire.

Avant-Trois ce sont trois musiciens nantais qui animent les festoù-deiz ha noz. Les compères se sont rencontrés lors d’événements dansants et autour de la musique traditionnelle bretonne. Depuis l’été 2025, ils montent un répertoire qui leur tient à cœur. Le chant met principalement en avant les collectages de Haute-Bretagne. La harpe et l’accordéon l’accompagnent en jouant avec le contraste de leurs sons

SolÜn, un duo de musique trad-folk nantais composé de Oda au violoncelle et Hervé à l’accordéon diatonique. Un répertoire de danses bretonnes et d’ailleurs sur des compositions du duo et quelques airs trad, le tout avec des arrangements et harmonies riches, envoûtantes, entêtantes.

Programme

– 18h à 18h30 initiation aux danses bretonnes avec le groupe Avant-Trois

– 18h30-19h30 bal-folk avec Avant-Trois

– 19h45-22h bal folk avec SolÜn

Bar et restauration à la Paillote des Lucettes. .

Quai des Mariniers Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 24 00 46 14 benedicte.chotard@mauges-sur-loire.fr

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English :

A folk ball to close the 30th sculpture symposium!

L’événement Bal Folk Clôture du 30ème Symposium de sculptures Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges