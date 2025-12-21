Bal folk des Hop’ place de la mairie Les Hôpitaux-Neufs jeudi 23 juillet 2026.

Les Hôpitaux-Neufs

Bal folk des Hop’

place de la mairie Sous la halle Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:30:00

fin : 2026-07-23 23:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Le comité d’animation se lance dans l’organisation d’un bal folk, pour que toutes les générations puissent danser ensemble, avec Peaux d’folk!

Buvette et petite restauration (crêpes salées et sucrées) sur place. .

place de la mairie Sous la halle Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 56 41 64 76 vertclair@mairiehopitauxneufs.fr

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English : Bal folk des Hop’

L’événement Bal folk des Hop’ Les Hôpitaux-Neufs a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS