Exposition Marqueterie Contemporaine Les Hôpitaux-Neufs
lundi 10 août 2026 · Les Hôpitaux-Neufs
Informations pratiques
Les Hôpitaux-Neufs
Exposition Marqueterie Contemporaine
Place de la Mairie Les Hôpitaux-Neufs Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Retrouvez les dernières créations de Bernard Lacombe.
Exposition de marqueteries contemporaines portraits, animaux, paysages d’ici et d’ailleurs… Présentation de placages du monde entier et d’une marqueterie en cours.
Entrée libre. .
Place de la Mairie Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 50 20 08
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English : Exposition Marqueterie Contemporaine
L’événement Exposition Marqueterie Contemporaine Les Hôpitaux-Neufs a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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