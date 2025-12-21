Informations pratiques

Les Hôpitaux-Neufs

Exposition Marqueterie Contemporaine

Place de la Mairie Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Retrouvez les dernières créations de Bernard Lacombe.

Exposition de marqueteries contemporaines portraits, animaux, paysages d’ici et d’ailleurs… Présentation de placages du monde entier et d’une marqueterie en cours.

Entrée libre. .

Place de la Mairie Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 50 20 08

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English : Exposition Marqueterie Contemporaine

L’événement Exposition Marqueterie Contemporaine Les Hôpitaux-Neufs a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS