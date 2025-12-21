UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Les Hôpitaux-Neufs

Exposition Marqueterie Contemporaine Les Hôpitaux-Neufs

lundi 10 août 2026 · Les Hôpitaux-Neufs

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
25370 Les Hôpitaux-Neufs
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Les Hôpitaux-Neufs

Exposition Marqueterie Contemporaine

Place de la Mairie Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-10

Retrouvez les dernières créations de Bernard Lacombe.
Exposition de marqueteries contemporaines portraits, animaux, paysages d’ici et d’ailleurs… Présentation de placages du monde entier et d’une marqueterie en cours.
Entrée libre.   .

Place de la Mairie Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 50 20 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Marqueterie Contemporaine

L’événement Exposition Marqueterie Contemporaine Les Hôpitaux-Neufs a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Les Hôpitaux-Neufs (Doubs)