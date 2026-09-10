Bal Funk & Raï, Salle des Fêtes de Fives, Lille

Informations pratiques

Bal Funk & Raï Samedi 26 septembre, 19h30 Salle des Fêtes de Fives Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T19:30:00+02:00 – 2026-09-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-26T19:30:00+02:00 – 2026-09-26T23:59:00+02:00

Pour cette édition, Les Bals à Fives donnent carte blanche à l’association Cultur’all pour une soirée Funk & Raï.

Le Bal Funk & Raï célèbre la rencontre historique entre musiques afro-américaines et musiques d’Afrique du Nord — notamment raï, gnawa ou encore chaabi — et leurs créations hybrides, du Raï’n’B aux dancefloors d’aujourd’hui. En live, Abdul & The Gang enflammera la salle avec un groove funk mêlé de rythmes beldi et de synthé nord-africain. Zaïra proposera une initiation à la danse, entre Raï, House et Hip-Hop. Aux platines, Mehtoze (Raï, Maghreb, funk) et DJ Patrizio, figure historique de la scène funk & soul du Nord, originaire de Roubaix.

En amont, le jeudi 24 septembre à 20h au Bar le Musical : projection du film Pacific Club et table ronde avec Patrizio, pour remonter aux sources de l’histoire de la réception des musiques afro-américaines au sein des jeunesses issues de l’immigration en France.

Dansez, découvrez, célébrez !

Infos pratiques

– De 19h30 à minuit

– Petite restauration et buvette sur place.

– Métro Fives.

Salle des Fêtes de Fives 91 rue de Lannoy, 59800 lille Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France 0320331126 https://www.facebook.com/salledesfetesfives;https://www.facebook.com/balsafives/ La Salle des fêtes de Fives est une salle de spectacle construite en 1928 dans le quartier de Lille-Fives. Elle a été inscrite au titre des monuments historiques en avril 2000.

Ce site est desservi par la station de métro Fives.

Au début des années 1920, la municipalité de Lille fait l’acquisition d’une propriété appartenant à la famille Barrois dans le quartier de Fives. Elle comprend un petit château et un parc sur lequel. Dans une délibération du 29 avril 1925, le conseil municipal décide d’implanter une salle des fêtes. L’édifice est inauguré le 14 juillet 1926 par le maire de Lille, Roger Salengro.

Désaffectée en 1997 pour des raisons de sécurité, elle est totalement réhabilitée entre 2002 et 2003 par la Ville de Lille, dans le cadre de la préparation des évènements de Lille 2004 (capitale européenne de la culture). Gérée par la direction générale de la Culture de la ville, la salle rénovée accueille désormais de nombreux événements, bals mais aussi représentations théâtrales, festivals de musique, de danse, expositions..

Les Bals à Fives reviennent, ambiance funk & raï avec l’association Cultur’all.