Bal Magnétique Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Bal Magnétique

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 19:00:00

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-12 2027-03-13

C’est du vif souvenir auprès de ses parents, lors des soirées de danse de salon, que le chorégraphe Massimo Fusco tire son nouveau spectacle immersif Bal Magnétique. Trois grands mégalithes sont reliés par des lumières de guinguette, et les interprètes tournent dans cet espace sur un rythme lent. Au fur et à mesure, la musique jouée en live monte crescendo… jusqu’à ce que le spectacle prenne des airs de bal.

Et qui dit bal dit fête ! Les danseurs et danseuses invitent alors le public à les rejoindre, pour s’essayer aux mouvements de danse et créer, ensemble, une chorégraphie spontanée. Il en allait de même pour Corps Sonores accueilli en 2024 Massimo Fusco a à cœur de rendre son art aussi accessible que possible. Que l’on soit petit, moyen ou grand, porteur·se de handicap ou non, que l’on soit timide ou extraverti·e, ce bal dont le but ultime est la joie et le partage, se fait grâce à son public, et pour son public.

Durée 1h15

A partir de 8 ans

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Bal Magnétique

L’événement Bal Magnétique Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie