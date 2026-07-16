BAL MUSETTE Le Barcarès
dimanche 9 août 2026 · Le Barcarès
Informations pratiques
Le Barcarès
BAL MUSETTE
Quai des Chalutiers Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:30:00
fin : 2026-08-09 23:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Le port s’enflamme avec le bal musette du groupe de Bruno Masnou ! Accordéon, bonne humeur et piste endiablée au programme… On vous attend pour guincher !
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Quai des Chalutiers Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr
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English :
The port is set ablaze with the bal musette performed by Bruno Masnou’s band! Accordion, good humor and a wild dance floor? We look forward to seeing you there!
L’événement BAL MUSETTE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE PORT BARCARES
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