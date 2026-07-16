UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Barcarès

BAL MUSETTE Le Barcarès

dimanche 9 août 2026 · Le Barcarès

BAL MUSETTE Le Barcarès

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Quai des Chalutiers
Ville
66420 Le Barcarès
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Le Barcarès

BAL MUSETTE

Quai des Chalutiers Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:30:00
fin : 2026-08-09 23:30:00

Date(s) :
2026-08-09

Le port s’enflamme avec le bal musette du groupe de Bruno Masnou ! Accordéon, bonne humeur et piste endiablée au programme… On vous attend pour guincher !
  .

Quai des Chalutiers Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56  tourisme@lebarcares.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The port is set ablaze with the bal musette performed by Bruno Masnou’s band! Accordion, good humor and a wild dance floor? We look forward to seeing you there!

L’événement BAL MUSETTE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE PORT BARCARES

À voir aussi à Le Barcarès (Pyrénées-Orientales)