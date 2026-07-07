Informations pratiques

Chartres

Bal Renaissance

3 Boulevard du Maréchal Foch Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le Bal Renaissance vous donne rendez-vous à la Villa Fulbert pour une soirée placée sous le signe de la musique, de la danse et de la convivialité.

Venez découvrir les danses de la Renaissance, accessibles à toutes et à tous ! Inspirées des danses folk d’aujourd’hui, elles se pratiquent en rondes simples et entraînantes. Pas besoin d’être danseur il suffit de savoir marcher pour partager un moment festif et chaleureux. Les professeurs et stagiaires du stage Musiques & Danses de la Renaissance seront présents pour animer cette belle soirée. .

3 Boulevard du Maréchal Foch Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire villa.fulbert@laposte.net

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English :

The Renaissance Ball invites you to Villa Fulbert for an evening filled with music, dance, and good company.

L’événement Bal Renaissance Chartres a été mis à jour le 2026-07-03 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES