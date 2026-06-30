Informations pratiques

Chartres

Visite guidée du Sanctuaire gallo-romain

Rue des Bas Bourgs Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 8.15 – 8.15 – EUR

8.15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-08 16:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-12

Cet été, les fouilles reprennent sur le site du sanctuaire ! Vous avez aimé l’exposition Bois sacrés, une histoire des origines de Chartres l’année dernière et vous avez envie d’en savoir plus ? Vous ne connaissez pas encore ce site archéologique incontournable ?

Profitez de cette occasion unique pour contempler les vestiges du nymphée, inaccessibles en dehors des chantiers, et voir en direct les avancées des archéologues ! Durée 1h. 8.15 .

Rue des Bas Bourgs Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

This summer, excavations are resuming at the sanctuary site! Did you enjoy the exhibition “Sacred Woods: A History of Chartres’ Origins” last year and want to learn more? Haven’t you visited this must-see archaeological site yet?

L’événement Visite guidée du Sanctuaire gallo-romain Chartres a été mis à jour le 2026-06-26 par OT CHARTRES