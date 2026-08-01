Informations pratiques

Chartres

Rendez-vous des chineurs

Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 07:00:00

fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :

2026-08-09 2026-09-13 2026-10-11 2026-11-08 2026-12-13

Tous les 2es dimanches de chaque mois, le rendez-vous des chineurs a lieu place Billard, à deux pas de la cathédrale, pour vous permettre de dénicher des petites merveilles.

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Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire ohvl@orange.fr

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English :

Every second Sunday of the month, the flea market takes place at Place Billard, just a stone’s throw from the cathedral, where you can hunt for little treasures.

L’événement Rendez-vous des chineurs Chartres a été mis à jour le 2026-07-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES