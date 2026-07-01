Bal salsa, Grand-Théâtre, Salon Boireau, Bordeaux

Informations pratiques

Bal salsa Vendredi 8 janvier 2027, 20h00 Grand-Théâtre, Salon Boireau Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-08T20:00:00+01:00 – 2027-01-08T23:00:00+01:00

Fin : 2027-01-08T20:00:00+01:00 – 2027-01-08T23:00:00+01:00

Danse | Pratiquer

Les dorures du salon Boireau et son décor Second Empire vont connaître les vibrations palpitantes d’une soirée salsa, avec ce bal festif ouvert à tous au rythme des percussions sud-américaines. L’occasion de revêtir ses plus belles tenues, et de venir passer un moment unique dans les murs d’un Grand-Théâtre mué, le temps d’un soir, en hacienda cubaine !

En partenariat avec la Compagnie Freesalsa

En savoir plus

Grand-Théâtre, Salon Boireau Place de la comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699474-bal-salsa »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/danse-pratiquer-bal-salsa-85941 »}]

Une programmation Opéra National de Bordeaux Danse