Le loto des odeurs, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux

Informations pratiques

Le loto des odeurs Jeudi 23 juillet, 14h30 Maison du jardinier et de la nature en ville Gironde

Gratuit, sur inscription uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T14:30:00+02:00 – 2026-07-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T14:30:00+02:00 – 2026-07-23T16:00:00+02:00

Devenu un grand classique des jeux éducatifs et sensoriels, le loto des odeurs éveille l’odorat des petits comme des grands. Seriez-vous associer l’odeur à sa plante émettrice ?

Maison du jardinier et de la nature en ville 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 43 28 90 https://www.bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/bordeauxparcsrives [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556432890 »}] C’est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne propriété devenue le parc Rivière, que l’on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. Installé dans les écuries rénovées d’un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus. Entrées : rue de Rivière, rue Camille-Godard, rue Mandron

Accessible à pied, à vélo, en transports en commun

Bus 9 (arrêt Mandron)

Bus 15 (arrêt Poirson)

Bus 82 (arrêt Parc Rivière)

Tram C (arrêt Barrière du Médoc ou Croix de Seguey)

Tram D (arrêt Camille Godard)

Seriez-vous associer l’odeur à sa plante émettrice ? maison jardinier

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