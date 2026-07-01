Concert du dimanche, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Concert du dimanche Dimanche 5 juillet, 11h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T11:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T11:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00

Musique de chambre

Composé d’oeuvres originales pour violon et percussions, ce programme tentera de voler au-dessus des nuages et de capturer battements d’ailes et vents déchaînés le temps d’un dimanche matin. Comment l’infiniment petit déclenche-t-il l’infiniment grand ? Du petit papillon fritillaire jusqu’au cyclone, le duo vous invite à une exploration musicale et poétique autour du thème de l’effet papillon.

Programme

Salina Fischer, Komorebi

Peter Klatzow, Sonate pour violon et marimba

Andrew William Thomas, The Great Spangled Fritillary

Thierry Deleruyelle, Cyclone

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://onb.notre-billetterie.com/billets?spec=269 »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-concert-du-dimanche-76382 »}]

Effet papillon Musique de chambre