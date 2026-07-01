Concert du dimanche, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
dimanche 5 juillet 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Concert du dimanche Dimanche 5 juillet, 11h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T11:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T11:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00
Musique de chambre
Composé d’oeuvres originales pour violon et percussions, ce programme tentera de voler au-dessus des nuages et de capturer battements d’ailes et vents déchaînés le temps d’un dimanche matin. Comment l’infiniment petit déclenche-t-il l’infiniment grand ? Du petit papillon fritillaire jusqu’au cyclone, le duo vous invite à une exploration musicale et poétique autour du thème de l’effet papillon.
Programme
Salina Fischer, Komorebi
Peter Klatzow, Sonate pour violon et marimba
Andrew William Thomas, The Great Spangled Fritillary
Thierry Deleruyelle, Cyclone
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://onb.notre-billetterie.com/billets?spec=269 »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-concert-du-dimanche-76382 »}]
Effet papillon Musique de chambre
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