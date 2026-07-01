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Concert du dimanche, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

dimanche 5 juillet 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux

Concert du dimanche, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Lieu
Auditorium de Bordeaux
Adresse
8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Concert du dimanche Dimanche 5 juillet, 11h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T11:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T11:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00

Musique de chambre

Composé d’oeuvres originales pour violon et percussions, ce programme tentera de voler au-dessus des nuages et de capturer battements d’ailes et vents déchaînés le temps d’un dimanche matin. Comment l’infiniment petit déclenche-t-il l’infiniment grand ? Du petit papillon fritillaire jusqu’au cyclone, le duo vous invite à une exploration musicale et poétique autour du thème de l’effet papillon.

Programme

Salina Fischer, Komorebi
Peter Klatzow, Sonate pour violon et marimba
Andrew William Thomas, The Great Spangled Fritillary 
Thierry Deleruyelle, Cyclone

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://onb.notre-billetterie.com/billets?spec=269 »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-concert-du-dimanche-76382 »}]
Effet papillon Musique de chambre

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