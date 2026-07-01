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INAUGURATION ET PERFORMANCE ARTISTIQUE AVEC L’ARTISTE PEINTRE DAVID SELOR, Maison écocitoyenne, Bordeaux

samedi 4 juillet 2026 · Maison écocitoyenne · Bordeaux

INAUGURATION ET PERFORMANCE ARTISTIQUE AVEC L’ARTISTE PEINTRE DAVID SELOR, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
Maison écocitoyenne
Adresse
Quai Richelieu, Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Accès libre

INAUGURATION ET PERFORMANCE ARTISTIQUE AVEC L’ARTISTE PEINTRE DAVID SELOR Samedi 4 juillet, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Une occasion unique de découvrir les coulisses d’une œuvre urbaine, tout en rencontrant les bénévoles de Regener’actions autour de ce projet : un îlot de fraîcheur à la technologie simple pour réinventer l’espace public.
Accès libre

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Venez assister en direct à la naissance d’une fresque monumentale sur l’Ombrière ! L’artiste peintre Selor (connu pour le célèbre Mimil) s’empare du conteneur le temps d’un après-midi.

crédits images David SELOR

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